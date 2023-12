Ultime Notizie » Blackjack » 3 Giochi Gratis Online da provare con ChatGPT

La cosa buona è che possiamo giocare dal nostro smartphone e dal nostro computer, l’unico requisito è una connessione Internet stabile. Da parte tua, dovremo avere un account OpenAI per iniziare a giocare per un po’ a diversi giochi molto interessanti. Adesso ti speghiamo come giocare online con ChatGPT a questi 3 giochi di seguito.

Enigma del film con emoji

Si tratta di una dinamica molto divertente, che gira sul web ormai da qualche anno e che ha per tema l’intelligenza artificiale che metterà tre emoji cercando di descrivere il film e noi dovremo cercare di indovinare nel più breve tempo possibile.

Allo stesso modo, per iniziare a riprodurlo dobbiamo prima andare su ChatGPT, quindi scriverci “giocheremo a Emoji e film, il tuo compito sarà inviare tre emoji che descrivono un film e dovrò indovinarlo nel minor numero di tentativi possibili“. E proprio così, il gioco avrà inizio.

Si può dire che questo gioco si caratterizza come un’ottima alternativa per trascorrere momenti unici in compagnia di familiari e amici. Poiché, se qualcuno di loro ha torto, non è una bugia che alcuni di noi trovano divertente.

Trivia

Trivia è conosciuto come quel gioco in cui si risponde a domande di qualsiasi ambito; sono quasi sempre domande di cultura generale per mettere alla prova le nostre conoscenze. Ma grazie all’intelligenza artificiale possiamo eseguire le curiosità di nostra scelta, indipendentemente dal fatto che si tratti di sport, artistico, musicale o anche tradizionale, che riguardi la storia.

Per fare questo dobbiamo entrare in ChatGPT e poi scrivere “giochiamo, curiosità e devi farmi domande su (l’argomento che selezioniamo)” e l’IA ci farà automaticamente una domanda e dovremo scrivere la risposta corretta.

Black Jack 21

Sono quasi sicuro che gli occhi di più di una persona si siano illuminati leggendo “Blackjack”. Poiché grazie a ChatGPT è possibile che oggi possiamo godere di un’ottima mano di carte contro l’IA e probabilmente saremo molto soddisfatti grazie alla sua competitività.

Non sarà un compito difficile, dovremo solo scrivere ciò che vogliamo giocare e l’intelligenza artificiale si occuperà di tutto automaticamente. Allo stesso modo, scriveremo “giocheremo al blackjack classico, tu sarai il dealer (casa) e io sarò il giocatore”.

Come ulteriore informazione, se non sai come giocare, il gioco consiste nel raccogliere il numero di 21 carte del tuo mazzo. Se superiamo 21, perderemo automaticamente e il banco o il banco saranno i vincitori.

D’altra parte, il punteggio è il seguente: per giocare sono necessari diversi mazzi, anche se possono essere da uno a sette o otto. Tutte le carte valgono l’importo del loro numero, tranne le figure “J, Q, K” che valgono 10 e gli “Assi” che valgono da 1 a 11 punti, a seconda dell’importo di cui il giocatore ha bisogno per completare la sua mossa.