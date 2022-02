Ultime Notizie » Formula 1 » Formula 1 cancellato il GP di Russia dal Calendario 2022

Come conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, la Formula 1 annuncia che il Gran Premio di Russia non si correrà: la gara era in progrmma il 25 settembre a Sochi.

L’evento sarà cancellato dal

La decisione è stata presa al termine di un confronto tra i team a Barcellona, dove si stanno svolgendo i test di pre-campionato. Questo il comunicato: “Formula 1, Fia e squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e, tenendo conto dell’opinione di tutte le parti interessate, la conclusione è che è impossibile organizzare il Gp in Russia nelle attuali circostanze“.