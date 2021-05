Ultime Notizie » Censura » Vaccine Hesitancy: Ecco come Facebook Censura le Informazioni sui Vaccini COVID

Due Facebook Insider hanno presentato documenti aziendali interni che descrivono in dettaglio un piano per frenare l’ “esitazione vaccinale” su scala globale. L’obiettivo dichiarato di questa funzione è “ridurre drasticamente l’esposizione degli utenti” ai commenti di esitazione. Un altro obiettivo del programma è quello di forzare una “diminuzione in altri impegni di commenti di esitazione, inclusa la creazione, likes, rapporti [e] risposte”.

È stata una rivelazione così scioccante, che ha spinto non solo uno, ma due informatori a farsi avanti al Project Veritas, in modo che il pubblico potesse essere informato di questo piano per soffocare la libertà di parola. Un informatore di Facebook ha affermato che la società utilizza un sistema a più livelli per determinare come censurare o seppellire un commento. I commenti che includono “storie scioccanti” che descrivono eventi potenzialmente o realmente veri o eventi che possono sollevare problemi di sicurezza “vengono declassati“.

Gli “eventi o eventi reali” che sollevano preoccupazioni sui vaccini Covid sono suscettibili di essere degradati e nascosti – secondo la fonte – nonostante la loro autenticità o capacità di contribuire al bene pubblico. “Devo fare qualcosa”, ha detto uno degli addetti ai lavori di Facebook.

Come il gigante della Big Tech sorveglia l’informazione su FB

[Westchester, NY – 24 maggio 2021] Due addetti ai lavori di Facebook si sono fatti avanti a Project Veritas con documenti interni trapelati, mostrando il piano del gigante della Big Tech per sorvegliare “Vaccine Hesitation” (VH) tramite un

surrettizio “declassamento dei commenti”.

Project Veritas ha contattato un portavoce senior di Facebook in merito a questi documenti e ha ricevuto solo una dichiarazione breve e completa in risposta, che non rispondeva alle più grandi domande sulla trasparenza. “Stanno cercando di controllare questo contenuto prima che raggiunga la tua pagina, prima che tu lo veda”, ha aggiunto l’altro insider di Facebook. “Non so cosa farò se perdo il lavoro, anche se questo mi preoccupa meno adesso”.

L’incredibile notizia è stata ripresa anche da Fox News: “Facebook whistleblowers leak documents revealing effort to censor Vaccine Hesitancy: report”.