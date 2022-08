Ultime Notizie » bambini » Duolingo lancia piattaforma per imparare Matematica

Duolingo, una delle piattaforme più importanti per l’apprendimento delle lingue online, ha celebrato nei giorni scorsi il suo evento annuale Duocon, in cui espone tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità su cui stanno lavorando e che gli utenti vedranno presto disponibili.

Duolingo Math

Uno degli aspetti più sorprendenti del programma di quest’anno è la presentazione della sua nuova piattaforma incentrata sull’apprendimento della matematica online, Duolingo Math, che farà smettere all’azienda di concentrarsi esclusivamente sull’apprendimento delle lingue, nonostante aggiungerà anche più lingue ​​lungo la strada: il prossimo è Zulu, di origine africana.

Una sfida complessa da affrontare

Duolingo Math ha già abilitato la sua pagina web in modo che gli interessati possano entrare per primi a far parte del programma beta, su invito, anche se da esso è già stato avvertito che sarà disponibile solo per insegnare matematica di terza elementare su iPhone e iPad, per adesso.

Duolingo Math offrirà, da un lato, lezioni di matematica per i bambini delle scuole elementari, con la sua consueta componente di ludicizzazione che consente un apprendimento più divertente, e, dall’altro, formazione per persone di età superiore ai 13 anni in abilità matematiche e pensieri quotidiani.

In questo modo, Duolingo inizia a realizzare il suo interesse nel lanciare una piattaforma specializzata nell’apprendimento della matematica, di cui Luis von Ahn, CEO dell’azienda, aveva già compiuto alcuni progressi in una serie di interviste durante lo scorso anno.

In un’intervista con la BBC lo scorso ottobre, ha chiarito che non era così facile creare una piattaforma del genere rispetto all’apprendimento delle lingue e spera che la sua nuova piattaforma orientata alla matematica catturi l’attenzione dei bambini.

Coloro che sono interessati al contenuto del programma dell’evento Duocon quest’anno lo hanno avuto disponibile sul sito web dell’evento. Mentre se siete curiosi di vedere all’opera Duolingk Math vi lasciamo il link ufficiale al sito.