Ultime Notizie » Calcio Serie A » Fiorentina-Napoli Streaming Gratis: dove vederla in Diretta TV

CALCIO STREAMING – La Fiorentina ospiterà il Napoli nell’anticipo del trentasettesimo turno della Serie A. La Fiorentina è reduce da una vittoria casalinga contro il Monza e si prepara per la finale di Conference League contro l’Olympiakos. Attualmente ottava in classifica, la squadra toscana affronta un Napoli deludente, che ha subito undici sconfitte in campionato e rischia di non qualificarsi per le competizioni europee.

Statistica in evidenza: la Fiorentina ha evitato la sconfitta in 18 delle sue ultime 20 partite casalinghe (14 vittorie, 4 pareggi), perdendo solamente contro le due milanesi (Milan ed Inter).

Fiorentina contro Napoli: Anticipo al Franchi

La 37ª giornata del campionato di Serie A (penultima giornata) si apre oggi venerdì 17 maggio 2024 con un’attesissima sfida tra la Fiorentina e il Napoli. L’incontro è fissato per le ore 20:45 presso lo storico stadio Artemio Franchi di Firenze. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in campo per conquistare importanti punti in vista della chiusura della stagione calcistica.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano: Aspirazioni e Preparativi per la Finale

La squadra viola, guidata dall’allenatore Vincenzo Italiano, si prepara ad affrontare un doppio impegno di rilievo. Oltre alla sfida contro il Napoli in Serie A, la Fiorentina si appresta a giocare la finale di Conference League contro l’Olympiakos ad Atene il prossimo 29 maggio. Questa sarà la seconda finale consecutiva per i gigliati, dopo la sconfitta per 2-1 contro il West Ham nella scorsa edizione. Reduce da una vittoria casalinga ottenuta con una rimonta contro il Monza (2-1), la Fiorentina è attualmente posizionata all’ottavo posto in classifica, con 53 punti.

Napoli di Francesco Calzona: Una Stagione Deludente

Dall’altra parte del campo si presenta il Napoli, guidato da Francesco Calzona, che ha vissuto una stagione estremamente deludente. La squadra campana, con una differenza di soli due punti rispetto alla Fiorentina, si trova al di fuori delle posizioni di qualificazione alle coppe europee. Nonostante il titolo vinto in passato, il Napoli rischia di rimanere completamente escluso dalle competizioni continentali. Dopo essere partiti con Rudi Garcia come allenatore, i partenopei hanno attraversato una serie di cambiamenti, passando prima al loro ex, Walter Mazzarri, e infine all’attuale guida tecnica. Nell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha subito la sua undicesima sconfitta stagionale, la sesta in casa, perdendo 2-0 contro il Bologna al Maradona.

Analisi e Prospettive per la Partita

L’incontro tra Fiorentina e Napoli promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria. Per la Fiorentina, sarà un’opportunità per consolidare il proprio posizionamento in classifica e per arrivare preparati alla finale di Conference League. D’altra parte, il Napoli è determinato a riscattare una stagione difficile e a conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Sarà interessante osservare come i due allenatori affronteranno tatticamente l’incontro e quali giocatori si distingueranno sul campo. La sfida si preannuncia avvincente e potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni delle due squadre in questa stagione calcistica.

Dove vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis e Diretta Live TV

La partita Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, con varie opzioni per guardare il match su diversi dispositivi, inclusi smart TV, console di gioco, decoder satellitari e dispositivi di streaming. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky possono attivare ‘Zona DAZN’ per vedere la partita anche sul canale 214 via satellite. La partita sarà accessibile anche su tablet, smartphone, PC e notebook tramite l’app DAZN o il sito ufficiale. Edoardo Testoni e Valon Behrami saranno i telecronisti della partita.

Fiorentina-Napoli Probabili Formazioni

Vincenzo Italiano e Francesco Calzona affrontano diverse decisioni riguardo alla formazione delle loro squadre.

Antonín Barák è stato determinante in quattro dei cinque gol più recenti della Fiorentina in Serie A, con un gol e tre assist. Questo segna un netto cambiamento rispetto alla sua partecipazione passata, quando era coinvolto solo in uno dei 48 gol segnati dalla Fiorentina nel torneo in corso, segnando contro il Frosinone il 11 febbraio.

Italiano deve valutare le opzioni difensive e di centrocampo, con probabili cambiamenti come il ritorno di Belotti in attacco. Calzona, invece, si trova ad affrontare le difficoltà dovute alle condizioni fisiche non perfette di alcuni giocatori, con dubbi sia a centrocampo che in attacco, dove Raspadori prenderà il posto di Osimhen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore Vincenzo Italiano. A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Quarta, Kayode, Faraoni, Parisi, Duncan, Lopez, Mandragora, Castrovilli, Infantino, Barak, Nzola, Ikoné.

Nelle sue ultime 12 reti in Serie A, Nicolás González ha segnato sette gol di testa. La sua abilità in questo fondamentale è emersa sin dalla sua prima rete di testa nella competizione, avvenuta il 3 maggio 2023 contro la Salernitana. Solo Olivier Giroud ha realizzato più reti di testa rispetto a González, con otto gol contro sette dell’argentino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Francesco Calzona. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Dendoncker, Lindstrom, Traoré, Ngonge, Simeone.

Matteo Politano ha segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, posizionandosi al terzo posto dietro Milan e Genoa che hanno segnato cinque gol ciascuno contro la stessa squadra. Tuttavia, nelle ultime cinque partite contro la Fiorentina con il Napoli, Politano non è riuscito a trovare la via del gol.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Guardalinee: Vecchi-Rocca. IV Uomo: Massimi. VAR: Valeri. Assistente Sala VAR: Paganessi.