Il bingo è un gioco intramontabile, dalla storia antica e affascinante che probabilmente risale al sedicesimo secolo, che da tempo cattura l’attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo. Trattandosi di un gioco datato, e che quasi tutti hanno provato almeno una volta nella vita, si potrebbe pensare di saperne davvero tutto del bingo, ma in realtà molti non sanno che ne esistono numerose varianti, alcune più conosciute, altre meno, ma tutte ugualmente divertenti.

Tra le più popolari troviamo sicuramente il Bingo americano, il Bingo inglese e il Bingo italiano, ognuno con le proprie regole e peculiarità che lo rendono unico. In questo articolo esploreremo il Bingo americano, focalizzandoci sulle sue regole e le differenze rispetto al Bingo italiano.

Il Bingo americano si distingue dalle altre varianti per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, a differenza del tradizionale Bingo a 90 numeri, il Bingo americano si gioca con 75 numeri. Questo influisce direttamente sulla disposizione delle cartelle, che sono organizzate in una griglia 5×5 con 24 numeri e una casella centrale vuota contrassegnata con la scritta “free”. Inoltre, ogni colonna della cartella è contrassegnata da una delle lettere che compongono la parola “Bingo”, il che facilita il riconoscimento dei numeri chiamati durante il gioco.

Una delle più significative innovazioni introdotte dal Bingo americano riguarda le regole di completamento della cartella per ottenere la vittoria. Oltre al tradizionale completamento di una linea per la cinquina o dell’intera cartella, noto come “coverall”, il Bingo americano include altre condizioni di vittoria che arricchiscono l’esperienza di gioco.

Queste condizioni aggiuntive di vincita si basano su schemi speciali che devono essere completati sulla cartella. Ad esempio, il giocatore può vincere se completa forme specifiche come C, L, X, o Y sulla cartella, o se realizza forme geometriche come rombi o quadrati. Quando una partita include uno di questi schemi come condizione di vincita, il disegno corrispondente viene mostrato su uno schermo all’inizio della partita, in modo che i giocatori siano informati sulle regole della partita e sui possibili modi per vincere.

Questa aggiunta al gioco non solo rende il Bingo americano più interessante e variegato, ma offre anche ai giocatori la possibilità di adottare strategie più complesse. Poiché devono tenere conto delle diverse condizioni di vittoria possibili, i giocatori possono scegliere le cartelle in base alle loro preferenze e alle condizioni di vittoria specifiche, aggiungendo un elemento di strategia e pianificazione al gioco che non è presente in altre varianti più semplici del Bingo.

Il Bingo italiano, presenta a sua volta un’altra varietà di regole e dinamiche di gioco.

Basato sulla tradizionale tombola italiana, infatti, si gioca con 90 numeri e offre premi basati sul completamento della cinquina o dell’intera cartella. A differenza del Bingo americano, non ci sono schemi vincenti basati, ad esempio, su forme geometriche, ma solo premi per il completamento delle linee o della cartella intera.

Le cartelle del Bingo italiano differiscono anche per la loro disposizione, con un totale di 27 caselle e solo 15 numeri distribuiti su ciascuna. Inoltre, i premi intermedi come ambo, terno e quaterna non sono più in vigore nel Bingo italiano, con il montepremi che viene distribuito principalmente tra i vincitori della cinquina e del Bingo.

È evidente, da quanto detto finora, che il Bingo americano e il Bingo italiano offrono esperienze di gioco uniche con regole e dinamiche diverse: mentre il primo introduce schemi vincenti innovativi e una disposizione diversa delle cartelle, il Bingo italiano si basa su una struttura più tradizionale e premi concentrati sulla cinquina e sul Bingo. Indipendentemente dalla variante scelta, il bingo resta un gioco coinvolgente e divertente adatto a giocatori di tutte le età che oggi è possibile anche trovare online per sessioni di gioco a distanza che permettono di vivere un’esperienza come quella offerta dalle migliori sale bingo sul territorio.