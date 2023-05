Ultime Notizie » Google » Product Studio, IA Generativo per Venditori di Google Shopping

I piccoli commercianti che utilizzano Google Shopping per vendere i loro prodotti non avranno più bisogno di lunghe sessioni fotografiche per scattare diverse foto dei loro prodotti e poi caricare le immagini risultanti per attirare i potenziali clienti.

La generazione di intelligenza artificiale aiuterà in questo processo per semplificare la visualizzazione di molteplici varianti di ciascuno dei loro prodotti in vendita, tenendo conto del fatto che i prodotti con più di un’immagine suscitano maggiore interesse rispetto a quelli con una sola.

Google ha appena presentato Product Studio all’evento Google Marketing Live, con l’idea che i piccoli venditori possano ottenere diverse varianti di

un’immagine che poi possono caricare nei loro elenchi. Product Studio sarà integrato nella piattaforma, che i venditori utilizzano per mettere in vendita i loro prodotti su, e che inizialmente sarà disponibile per i venditori negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Con Product Studio, i venditori dovranno semplicemente stabilire le indicazioni in base a testi per ottenere varianti di un’immagine in base a ciò che desiderano trasmettere. Si prevede che il lancio ufficiale di Product Studio arriverà all’inizio del prossimo anno.