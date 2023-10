Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Empoli Streaming » Fiorentina-Empoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi

Dove vedere Fiorentina-Empoli Streaming Gratis. La Fiorentina si prepara ad affrontare l’Empoli nel posticipo che chiude la nona giornata di Serie A:si gioca il derby toscano alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 23 ottobre 2023.

La squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria contro il Napoli, cerca di mantenere il passo della Juventus al terzo posto in classifica. Dall’altra parte, l’Empoli ha avuto un avvio difficile con un solo gol segnato e sei sconfitte. Di seguito le informazioni sulla sfida dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze e per vedere Fiorentina-Empoli streaming gratis e video live tv.

L’Empoli è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora segnato una rete nel secondo tempo, parziale in cui la Fiorentina però ne ha subiti otto sugli 11 totali (il 73%, seconda percentuale più alta dopo l’Inter, 80%).

Fiorentina-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Contro l’Empoli rientra il portiere Christensen, mentre Biraghi non è convocato per un problema a un polpaccio: al suo posto Parisi. Nzola ancora preferito a Beltran. Andreazzoli è in ansia per le condizioni di Baldanzi, uscito anzitempo per una botta a una caviglia con l’Under 21. In preallarme Kovalenko. In porta ballottaggio Berisha-Caprile.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Ranieri, Dalle Mura, Comuzzo, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò, Pierozzi, Biraghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione in panchina: Perisan, Caprile, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Guarino, Bereszynski, Fazzini, Ranocchia, Destro, Maldini, Bastoni, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pezzella, Ismajli, Shpendi, Kovalenko.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila.

Da inizio giugno ad oggi, soltanto Lautaro Martínez (10) e Victor Osimhen (sette) hanno segnato più gol di Nicolás González in Serie A (sei, in sole otto presenze): l’argentino ha giocato solamente 485 minuti nella competizione in questo periodo e infatti vanta la seconda miglior media gol nel massimo campionato in questo arco temporale (una rete ogni 81 minuti giocati, meglio ha fatto solo Lautaro tra chi ha giocato almeno 200 minuti).

Dove vedere Fiorentina-Empoli in TV, a che ora?



Fiorentina-Empoli diretta tv a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 23 ottobre 2023, con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Calcio e

Giacomo Bonaventura – 60 reti e 39 assist – è vicino a prendere parte attiva a 100 gol nella massima Serie italiana; contro l’Empoli vanta in carriera una rete e due assist in nove presenze: nessuna partecipazione di queste, però, è arrivata con la maglia della Fiorentina.

Fiorentina-Empoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



(numero 251), visibili anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN sarà Gabriele Giustiniani ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Manuel Pasqual al commento tecnico. Maurizio Compagnoni e Nando Orsi, invece, saranno i telecronisti Sky.

Fiorentina-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGO, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Disponibile anche su piattaforma NOW: per guardare Fiorentina-Empoli in streaming bisognerà acquistare il Pass Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Francesco Caputo è uno dei quattro attaccanti – insieme a Thauvin, Ndoye e Dany Mota – con almeno 400 minuti giocati in questa Serie A senza avere segnato alcun gol o fornito alcun assist; la Fiorentina è la squadra contro cui la punta pugliese ha disputato più partite (10) nella massima competizione senza mai andare a bersaglio.

⚽ Alternative per guardare Fiorentina-Empoli streaming online

Alternative per vedere Fiorentina-Empoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Fiorentina-Empoli Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.