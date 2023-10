Ultime Notizie » Come vedere Union Berlino Napoli Streaming » Union Berlino-Napoli in Diretta Streaming in chiaro su Canale 5

Champions League: dove vedere Union Berlino-Napoli streaming e diretta tv. L’Union Berlino sta vivendo una serie di sconfitte nelle partite ufficiali, rischiando di diventare la seconda squadra tedesca a perdere le prime tre partite di una stagione di UEFA Champions League. Nonostante la sua forma grezza, ha mostrato buone prestazioni contro il Braga e il Real Madrid. Il Napoli, invece, ha ottenuto buoni risultati nelle ultime partite ufficiali e questa partita potrebbe essere cruciale per il superamento della fase a gironi. Anche se il Napoli ha avuto successo in trasferta in Germania, potrebbe esserci qualche preoccupazione considerando le precedenti sconfitte. Garcia non recupera nessun infortunato ma va verso un paio di cambi rispetto alla sfida di Verona. Olivera è in vantaggio su Mario Rui e Simeone dovrebbe prendere il posto di Raspadori. Natan in vantaggio su Ostigard, conferma anche per Cajuste.

Probabili formazioni Union Berlino-Napoli

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Volland, Behrens.

Allenatore Fischer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Garcia.

Dove vedere Union Berlino-Napoli in tv e streaming

Union Berlino-Napoli si gioca oggi martedì 24 ottobre 2023 allo “Stadion An der Alten Forsterei” di Berlino, in Germania con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile seguire la partita in streaming su Mediaset Infinity, NOW o Sky Go (gratis per gli abbonati). I telecronisti su Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.