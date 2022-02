Ultime Notizie » atalanta » Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 20 febbraio 2022 alle ore 12:30 italiane per la 26a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo essersi affrontate in Coppa Italia una decina di giorni fa, Fiorentina e Atalanta si incrociano nuovamente sul prato verde di Firenze in una sfida di campionato che può dire molto in chiave Europa. La Viola occupa l’ottavo posto a 5 punti di distanza dalla Dea che ha una partita in meno e non vince da 5 partite. Di seguito le informazioni per vedere la partita Fiorentina-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Krzysztof Piątek della Fiorentina ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro partite contro l’Atalanta, inclusa una doppietta nell’ultimo scontro in Coppa Italia. Mario Pašalić cercherà di contrastarlo presto, puntando a portare l’Atalanta in vantaggio sull’1-0, cosa che ha fatto in tre delle ultime quattro partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare.

⚽ Dove vedere Fiorentina-Atalanta Diretta invece di Rojadirecta TV

Fiorentina-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, il match tra Fiorentina e Atalanta verrà raccontato da Ricky Buscaglia, coadiuvato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Fiorentina-Atalanta in tv anche con i canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui la telecronaca è stata affidata alla coppia Maurizio Compagnoni-Lorenzo Minotti.

⚽ Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW TV di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Krzysztof Piatek ha segnato tre gol in tre incontri di Serie A contro l’Atalanta, contro nessuna squadra ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei; l’attaccante della Fiorentina può andare a segno in due incontri consecutivi nel massimo torneo italiano per la prima volta da aprile 2019.

Fiorentina-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Tonsillite per Terracciano: si scalda Dragowski. In mezzo al campo tornano Bonaventura e Torreira, scontate le rispettive squalifiche.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Davanti ancora Piatek, con Gonzalez e Sottil (in leggero vantaggio su Saponara) a completare il tridente. Emergenza in attacco per Gasperini: dopo Duvan Zapata, perde anche Luis Muriel. Il colombiano si è fermato per un problema al flessore della coscia destra: le sue condizioni sono da valutare, ma salterà la trasferta di Firenze. Davanti Boga farà coppia con Malinovskyi.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Terzic, Igor, Nastasic, Amrabat, Duncan, Castrovilli, Callejon, Saponara, Ikoné, Cabral. Indisponibili: Kokorin, Terracciano. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinocskyi, Boga. Allenatore Gasperini.

A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Scalvini, Maehle, G Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Palomino, Muriel. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Meraviglia. Var: Banti. Avar: Liberti.

Alternativa Online per vedere Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis

Alternative per vedere Fiorentina-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.