Le teorie sulla fine del mondo ci passano sempre per la testa. L’industria cinematografica è stata incaricata di catturarli nei film, ora anche l’intelligenza artificiale (AI) mostra questi scenari e tutti ci chiediamo se un giorno accadrà una catastrofe che metterà fine a tutto.

Un recente rapporto descrive in dettaglio quattro previsioni su come la Terra potrebbe essere distrutta e tutte concordano su un punto chiave: il mondo non finirà a causa degli umani, ma a causa del movimento dell’Universo.

Big Crunch o Grande Implosione

Scienziati dell’Università di Princeton hanno pubblicato un articolo in cui affermavano che a causa della contrazione dell’universo, l’effetto dopo il Big Bang, il Big Crunch ha accelerato, il che significa che l’espansione dell’universo rallenterà gradualmente fino a quando finalmente inizierà ad avvicinarsi a tutto gli elementi che compongono l’Universo, ricomprimendo la materia in una singolarità spazio-temporale. Accadrebbe in 65 milioni di anni.

Big Rip o grande strappo

Questa teoria è contraria a quella del Big Crunch. L’Universo non si contrae, ma si espande così tanto da raggiungere un punto in cui tutto ciò che esiste viene fatto a pezzi, come se fosse un fazzoletto.

Big Freeze o morte termica

Gli scienziati hanno calcolato che entro 17 miliardi di anni avverrà questa tragica fine.

Questa teoria si basa su un collasso generale dell’Universo, in cui tutte le stelle finirebbero per consumare il loro combustibile nucleare, senza possibilità di ricostituire i loro livelli. Secondo un video TED, la forza repulsiva sarebbe più forte della gravità, finendo per separare i pianeti l’uno dall’altro, il che li farà perdere energia e non saranno in grado di generare nuove stelle e precipitare nel freddo eterno, causando la morte termica del pianeta Universo.

Teorie ambientalisti

L’esaurimento delle risorse naturali può portare a un gran numero di morti. Secondo Green Ecology alcune conseguenze potrebbero essere l’estinzione di specie di origine animale e vegetale, la contaminazione degli ecosistemi terrestri e acquatici, l’esaurimento di risorse insostituibili come la mancanza di acqua potabile, provocando conflitti sociali, impattando sul sistema capitalista e incidendo sulla salute delle persone.