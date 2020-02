Facebook pagherà gli utenti per le loro registrazioni vocali.

Una dinamica progettata per migliorare le capacità di trascrizione dell’IA di Facebook il quale aveva pratiche discutibili per migliorare la sua tecnologia di riconoscimento vocale. Un fatto che è stato scoperto l’anno scorso insieme ad altri scandali che hanno coinvolto Google, Microsoft, Amazon, Apple, tra gli altri.

Allontanandosi da quella dinamica, Facebook ora pagherà agli utenti le loro registrazioni vocali. Attraverso un programma chiamato Pronuncia, selezionerà gli utenti che fanno domanda per questa attività. E per implementare questa dinamica, Facebook utilizzerà la sua app Viewpoints.

Come guadagnare soldi con Facebook.

Gli utenti dovranno seguire una serie di istruzioni per aggiungere punti nell’applicazione. Ad esempio, dovrai ripetere la stessa frase usando nomi diversi per aggiungere circa 200 punti. E possono ripetere la stessa dinamica fino a raggiungere i 1000 punti e ricevere il pagamento di 5 dollari.

Cioè, l’utente può aggiungere punti ma non può ritirare il denaro fino a quando non viene raggiunto il limite di punti imposto dal programma. Un dettaglio che il team di Facebook ha chiarito è che la partecipazione degli utenti sarà estranea al suo profilo sulla piattaforma. Quindi le registrazioni degli utenti rimarranno private e non faranno parte dei servizi di Facebook oltre il suo obiettivo iniziale.

Al momento, è disponibile solo per gli utenti statunitensi di età superiore ai 18 anni che hanno un certo numero di amici sulla piattaforma.