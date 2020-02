Marte Video 8K: immergiti nel fascino del pianeta rosso.

Marte è forse il pianeta che ha ricevuto più attenzione dalla NASA per alcuni anni. Grazie a ciò, gli utenti di Internet in tutto il mondo possono apprezzare la bellezza della superficie marziana in 8K.

Il responsabile di questi 80 secondi di piacere visivo è Sean Doran, un ricercatore della NASA che ha precedentemente caricato produzioni simili sul suo canale YouTube. Qui, lo scienziato ha mostrato il Meridiani Planum Crater, noto come la pianura equatoriale di Marte.

Le immagini sono state catturate grazie a HiRISE, la telecamera del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. L’immagine utilizzata per creare il video copre un’area di circa un chilometro.

Come accennato in precedenza, Doran ha anche caricato video sul sole, l’eclissi solare dell’anno scorso, tra gli altri.