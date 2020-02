Dove vedere le partite di calcio in tv Brescia-Napoli, Cosenza-Frosinone e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

09:30 Western Sydney-Wanderers-Adelaide United (A-League) – Sportitalia.

20:30 Bayern-Paderborn (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Orsato. L’anticipo del venerdì tra Brescia Napoli apre il programma della 25a giornata di campionato. I lombardi hanno assoluto bisogno di vincere e di invertire la rotta: i punti di distacco dal quartultimo posto ora sono 7 e la salvezza sempre più lontana. Segnali di ulteriore ripresa per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nello scorso turno di campionato ha espugnato Cagliari grazie alla rete di Mertens, portandosi così a quota 33 in graduatoria a due punti dal sesto posto.

Diretta Brescia Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Metz-Lione (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

20:45 Derby County-Fulham (Championship) – DAZN.

21:00 Diretta Cosenza-Frosinone (Serie B) – Rai Sport e DAZN.

L’anticipo del venerdì sera tra Cosenza Frosinone apre il programma della 25a giornata di Serie B. I calabresi vengono dal rotondo successo di Livorno, 0-3 il finale, ma la contemporanea vittoria casalinga della Cremonese non ha consentito ai calabresi di accorciare sul quartultimo posto della graduatoria.

Continua l’eccellente stato di forma del Frosinone, secondo in classifica insieme allo Spezia dopo l’1-0 casalingo sul Pescara, a -17 però dall’imprendibile Benevento.

Diretta Cosenza Frosinone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Betis-Maiorca (Liga) – DAZN.

