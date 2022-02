Ultime Notizie » app » AppMaster, piattaforma per programmare App e Web senza codice

Ogni volta che ci sono più piattaforme che possiamo utilizzare per creare app senza programmazione, semplicemente trascinando e rilasciando componenti per ottenere i file necessari per caricarli nei negozi ufficiali. Oggi conosciamo appmaster.io, una piattaforma senza codice che ti consente di creare applicazioni utilizzando la generazione del codice sorgente.

È compatibile con applicazioni server (backend), applicazioni Web (pannelli di amministrazione e portali client – frond) e applicazioni mobili (native per iOS e Android). Il backend viene generato utilizzando la lingua GO (Golang) ed è compatibile con PostgreSQL, Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant e altri.

Per creare applicazioni mobili, usano Swiftui (Swift) e Jetpack Compsons (Kotlin), utilizzando un’interfaccia utente e una logica completamente guidata dal server.

In questo modo è possibile creare applicazioni server per Linux, Windows e Mac; pannelli di amministrazione e portali dei clienti (web); applicazioni mobili native per piattaforme IOS e Android e applicazioni per i dispositivi IOT.

Il back-rend ha molte più prestazioni rispetto a qualsiasi soluzione simile, e le app create possono essere ospitate in AWS, Google Cloud, Nube Private, anche sul nostro personal computer. È possibile scaricare il codice sorgente delle applicazioni generate (per i clienti aziendali) e la documentazione viene generata automaticamente.

Un’ottima opzione da considerare, con un piano personale (per app non profit) di soli $ 5 al mese. Maggiori informazioni su appmaster.io.