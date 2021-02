Ultime Notizie » Alieni » Area 51: UFO e corpi Alieni nascosti nella base Tonopah Test Range-S4

Area 51, conosciuta come Groom Lake o Homey Airport, è sempre stata al centro del mistero e un tema ricorrente nelle cospirazioni e nelle teorie sugli extraterrestri.

Secondo quanto dichiarato da un esponente del MUFON (Mutual UFO Network), nell’Area 51 non sono presenti UFO o corpi alieni, che invece si troverebbero in un’area segreta a sud del sito di Groom Lake, oppure nella Tonopah Test Range, denominata S4.

Sulla base di informazioni privilegiate, questo sito super segreto, precisamente Area 51, è una base sotterranea dove vengono testati velivoli antigravitazionali, costruita dopo il lavoro di back-engineering su astronavi extraterrestri recuperate dopo incidenti UFO.

Il sito Tonopah Test Range (TTR) è una struttura militare ristretta situata a circa 30 miglia a sud-est di Tonopah, Nevada. Fa parte della frangia settentrionale del Nellis Range (USAF), che misura 1.620 km quadrati. Il Tonopah Proving Ground si trova a 110 km a nord-ovest di Groom Lake – Area 51.

Come la struttura di Groom Lake, Tonopah è anche un sito di interesse per i teorici della cospirazione, principalmente per il suo utilizzo di velivoli sperimentali riservati o top secret. Ovviamente, in quanto tale, non è mai stato al centro di alieni, UFO e altri entusiasti della cospirazione a differenza del suo vicino, Area 51.

La gamma di test Tonopah è attualmente utilizzata per la riserva di armi nucleari e test di affidabilità, ricerca e sviluppo sulla fusione, oltre a testare i sistemi di lancio di armi nucleari. Lo spazio aereo comprende un’area riservata “R-4809 dal Nevada Test and Training Gamma” ed è spesso utilizzato per l’addestramento militare, ma si trova nella parte settentrionale dello Yucca Salt Lake.

A sud si trovano due strutture, una vecchia che ospita personale militare e civile, mentre ancora più a sud si trova la famosa e super segreta Area 6, con un piccolo aeroporto e alcuni edifici di recente costruzione (hangar). La struttura top-secret sarebbe gestita dalla National Nuclear Security Administration, che ha lavorato molto duramente per mantenere la segretezza e nascondere l’esistenza della struttura da occhi indiscreti. In effetti, la base era considerata così importante che persino gli esperti della difesa non avevano idea che esistesse…

Il caso Roswell è rimasto al centro della scena UFO da quando l’esercito americano ha annunciato, e successivamente smentito, in un comunicato stampa di aver trovato i resti di un disco volante schiantato nel deserto vicino a Roswell nel luglio 1947. Il caso Roswell ha corso fiumi di inchiostro, mentre innumerevoli storie bizzarre, teorie, bugie e smentite sono apparse nel corso degli anni.

Ma dove sono i corpi e i detriti degli aerei alieni abbattuti a Roswell?

“L’Area 51 è una base aerea top secret“, dicono dal MUFON, “usata dalla CIA e dall’esercito della Marina americana per testare aeroplani super segreti, di cui il pubblico non è a conoscenza. Come sappiamo, non ci sono UFO o alieni nell’Area 51. Tuttavia, c’è un’area a sud e nello stesso Test Range di Tonopah, a sud del Lago Yucca chiamata S4. Questa è una vecchia struttura, ma più a sud c’è la Super Secret Area 6. Secondo le informazioni privilegiate, è qui che si lavora sul veicolo spaziale extraterrestre recuperato. Una volta avviato un programma retrospettivo sugli elmetti alieni, questi vengono testati nell’Area 6″.

“Certo … è così, quando il presidente degli Stati Uniti o altri funzionari proclamano con orgoglio che non ci sono UFO o alieni nell’Area 51, tutto può essere tecnicamente corretto”. È interessante notare che molti informatori, incluso il famoso fisico Bob Lazar, hanno sempre dichiarato che la Zona S4 è reale. Bob Lazar ha affermato di aver lavorato alla tecnologia di reverse engineering delle “navi aliene” in un sito chiamato S4, nell’area di Emigrant Valley, presso la vecchia miniera di Kelley vicino all’Area 51 (Groom Lake).

I dettagli forniti da Lazar riguardo all’S4 (oggi lo chiamano Area 6) sono molto aspecifici. Lazar, dopo aver dichiarato di essere stato trasportato su un autobus, bendato, è convinto che fosse la base di Tonopah, che si trova a pochi chilometri a sud del Lago Papoose.

Per inciso, il nome “S4 Area 51” appare anche nei presunti documenti Majestic 12 contestati (MJ-12)…