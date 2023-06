Ultime Notizie » Assegno di mantenimento » Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si separano: Accordo Segreto Prematrimoniale

Il gossip riguardo ad una possibile separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sembra placarsi.

Secondo la stampa portoghese, la coppia avrebbe firmato unche garantirebbe all’influencer di mantenere la casa di famiglia a Madrid e un assegno di mantenimento stellare in caso di

Il presunto contratto sarebbe stato firmato dopo la prima gravidanza della Rodriguez e prevederebbe un assegno mensile di 100mila euro nel caso in cui smettessero di essere una coppia. Tuttavia, CR7 Ronaldo ha smentito su Instagram le voci di una crisi di coppia, affermando che “la mia famiglia è sempre con me, Giò è con me in tutti i progetti e io lo sono nei suoi“, e che la sostiene al 100 per 100.