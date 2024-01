Ultime Notizie » Come vedere Empoli Milan Streaming » ⚽ Empoli-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 12:30

Dove vedere Empoli-Milan Streaming Gratis. La gara fra Empoli e Milan, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si giocherà oggi domenica 7 gennaio 2024, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, con fischio d’inizio ore 12:30 italiane. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Empoli-Milan streaming gratis e video live tv.

L’Empoli ha ottenuto nove pareggi contro il Milan in Serie A, distinguendosi per il numero di pareggi ottenuti con l’Udinese e il Torino.

Empoli-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Andrazzoli ha annunciato le assenze di Bereszynski, Kovalenko, Fazzini, Bastoni, Guarino e Pezzella, e la squalifica di Cacace. Marin giocherà a centrocampo, mentre Baldanzi potrebbe tornare titolare sulla trequarti. Bennacer e Chukwueze parteciperanno alla Coppa d’Africa, e Adli sostituirà Musah nel centrocampo. Theo giocherà accanto a Kjaer, con Florenzi a sinistra. Okafor rimarrà fuori dal gruppo.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. Allenatore Andreazzoli. Squalificati: Cacace. Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bereszynski, Bastoni S.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Kalulu, Thiaw, Musah, Okafor, Pobega, Tomori, Chukwueze, Bennacer.

Empoli-Milan in TV, che canale?

Empoli-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Fabio Bazzani. L’Empoli è la squadra contro cui Olivier Giroud ha disputato più minuti senza segnare alcun gol in Serie A (266 minuti in quattro sfide).

Dove vedere Empoli-Milan Streaming Gratis in italiano

Tra i calciatori andati a segno in questo campionato l’attaccante rossonero è il meno giovane (30 settembre 1986).

Empoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Nicolò Cambiaghi (34) è il calciatore che ha tentato più tiri totali, tra quelli ancora a caccia della prima rete in questa Serie A; il calciatore dell’Empoli, infatti, non va a segno dallo scorso maggio, quando realizzò una rete in tre partite consecutive, contro Salernitana, Bologna e Sassuolo (21 gare senza reti da allora).

Alternative per la visione di Empoli-Milan gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Empoli-Milan. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Empoli-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.