L’imprenditore Elon Musk è già responsabile dell’indirizzo Twitter. “L’uccellino è stato liberato”, ha scritto Musk sul suo account di social network, riferendosi al logo di Twitter.

Musk ha licenziato almeno tre dirigenti: il CEO della piattaforma, Parag Agrawal, chief financial officer, Ned Segal, e Vijaya Gadde, che è responsabile degli affari legali. I tre sono stati scortati mentre lasciavano la sede dell’azienda a San Francisco, secondo quanto riportato dal Washington Post, dal Wall Street Journal e dalla Reuters.

Uno degli informatori da per chiusa l’attività di

Si tratta di uno dei processi di acquisto più importanti degli ultimi tempi, che ha portato a mesi di contese tra il social network e la persona più ricca del mondo.

A due giorni dalla scadenza del termine per finalizzare l’acquisto di Twitter, Elon Musk ha aggiornato la biografia sul suo profilo sul social network, lasciando intendere con un breve ‘Chief Twit’ che ora possono chiamarlo il capo della piattaforma.

L’uomo d’affari ha anche condiviso un video mercoledì in cui appare mentre entra nella sede dell’azienda a San Francisco (California, USA). “Entrando nel quartier generale di Twitter, accettalo!” ha scritto, usando un gioco di parole.

Quando il tycoon entrò portando un pesante lavandino tra le mani, l’ultima parte della frase in inglese, “let that sink in” – che nella lingua parlata significa “prendi nota, assimilalo o digeriscilo – potrebbe essere tradotto letteralmente come “lascia che questo affondi”.