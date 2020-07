Udinese Lecce streaming video e diretta tv oggi mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 19:30 per la 37a e penultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Si gioca al Friuli una sfida a grandissima intensità, quella tra Udinese Lecce, che potrebbe regalare ai salentini le ultime speranze di salvezza o condannarli definitivamente all’immediato ritorno in cadetteria dopo una sola stagione nella massima serie. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto la certezza di giocare in Serie A anche il prossimo anno dopo aver espugnato Cagliari, 0-1 il finale, nel match giocato nello scorso turno di campionato, grazie al gol messo a segno da Okaka. Arbitro Orsato.

Dove vedere diretta Udinese Lecce streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Udinese Lecce in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Udinese Lecce streaming con l'app di SkyGo (link https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Le probabili formazioni di Udinese Lecce.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.