Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Dove si gioca Juventus-Atletico Madrid? Scelta la sede alternativa

Juventus-Atletico Madrid, partita amichevole che era inizialmente in programma domenica sera a Tel Aviv (Israele), ha finalmente un luogo dove si disputerà. L’ultima amichevole pre-campionato della Vecchia Signora (ma anche dell’Atletico) si terrà domenica pomeriggio, alle ore 18:00 italiane, sul campo di allenamento bianconero della Continassa.

Perchè è stato deciso di non giocare a Tel Aviv?

Come spiegato in un precedente articolo, Juventus-Atletico Madrid dove

Quando esordiranno in campionato Juventus e Atletico Madrid?

essere giocata al Bloomberg Stadium di Tel Aviv in Israele, sempre domenica pero alle ore 20:45, ma l’escalation di violenze che sta interessando la striscia di Gaza in questi giorni ha costretto le squadre alla cancellazione per motivi di sicurezza. Tra le varie opzioni a disposizione, visto che entrambe le società avevano espresso la volontà di giocare il match amichevole, è stato scelto il campo di allenamento bianconero.

Ricordiamo che la Juventus di Max Allegri debutta in campionato nel posticipo serale di Ferragosto contro il Sassuolo con fischio d’inizio alle ore 20:45. L’Atletico Madrid aprirà invece la Liga in trasferta contro il Getafe, sempre il 15 agosto alle ore 19:30.