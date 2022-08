Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp ti invierà un avviso se qualcuno tenta di rubare il tuo account

Una delle piattaforme per scambiare messaggi, foto e video tra italiani è sicuramente WhatsApp, perché se sei connesso a internet i suoi servizi sono totalmente gratuiti. Uno dei vantaggi di questa applicazione è il modo in cui protegge i suoi utenti dall’hacking esterno.

Se ti sei mai chiesto cosa succede quando qualcuno vuole rubare il tuo account WhatsApp, uno dei modi per impedire che i tuoi dati vengano rubati è con la verifica in due passaggi necessaria quando si registra il proprio numero su un nuovo dispositivo. Questo è un codice a 6 numeri che devi integrare per registrare il tuo account quando cambi telefono.

Oltre alla verifica in due passaggi, WhatsApp avrà una nuova funzionalità per coloro che desiderano utilizzare i propri dati e accedere su un altro dispositivo.

Questo sarebbe un avvertimento per chiunque tenti di aprire il tuo account su un altro telefono con le tue informazioni.

Il messaggio sarebbe “consenti lo spostamento del tuo account WhatsApp su un altro telefono“, il che significa che, se consenti la modifica del tuo account WhatsApp su un altro telefono, tra i dati che arriverebbero in questo avviso c’è l’ora esatta in cui sta per fare e modello di cellulare da dove viene fatto, avrai anche la possibilità di “consentire” o “non consentire” che il movimento venga effettuato, dandoti, oltre a un avvertimento, un modo per evitarlo.

Questa funzione è già visibile nella versione beta dell’applicazione, anche se si prevede che non sarà disponibile per molto tempo ad altri utenti di WhatsApp quando effettueranno i loro aggiornamenti più recenti. Questo sarebbe un altro modo per la piattaforma di prendersi cura dei dati dei suoi utenti. Se lo combini con la verifica in due passaggi, crea un account più sicuro e non ci sarà alcun rischio che le tue informazioni vengano rubate.