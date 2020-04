Dove e quando osservare la fila di satelliti Starlink nel cielo notturno.

Se per caso osservi una fila di luci sospette nel cielo notturno, sapi che potrebbero non essere UFO.

Questa settimana numerosi esperti, così come gli appassionati di astronomia e fotografia, hanno osservato nel cielo notturno una fila luminosa composta da un totale di 362 satelliti alienati. I satelliti appartengono al progetto Starlink di SpaceX e circa 30 di questi sono visibili ad occhio nudo.

Starlink è un’iniziativa lanciata dalla compagnia di Elon Musk con lo scopo di creare, in futuro, un’enorme “costellazione” di 42 mila satelliti per fornire accesso a Internet in ogni angolo della Terra.

E mentre alcuni rifiutano e criticano il progetto – gli astronomi, perché credono che possa rendere difficili le loro osservazioni; e ambientalisti, per paura che finisca come spazzatura spaziale – per molti appassionati dell’osservazione del cielo notturno è, al contrario, un’opportunità per godersi un grande spettacolo.

Per coloro che si trovano nell’Europa occidentale e vogliono vederlo, qualunque sia la loro opinione, possono farlo la notte di questo 21 aprile da un luogo confortevole, un giardino, una finestra o un balcone. Ciò non richiederà alcun equipaggiamento speciale, poiché i satelliti saranno visibili ad occhio nudo durante il viaggio in direzione ovest-est.

Da Roma sarà visto alle 7:23 AM. Per conoscere i prossimi momenti in cui la fila di satelliti può essere vista da altre città, basta consultare il sito Find Starlink inserendo la posizione in cui ci troviamo.