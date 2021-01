Ultime Notizie » Atalanta Lazio » DIRETTA TV Juventus-Spal Streaming Atalanta-Lazio Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Napoli-Spezia Coppa Italia

Dove vedere calcio in tv: Juventus-Spal e Atalanta-Lazio (Coppa Italia) e tutte le altre di oggi mercoledì 27 gennaio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

13:00 Ascoli-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Juve Stabia-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Carpi-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Torino-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

16:00 Catanzaro-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

17:45 Diretta Atalanta-Lazio (Coppa Italia) – Rai Due in chiaro.

Atalanta Lazio si ritroveranno nuovamente una di fronte all’altra nel giro di quattro giorni. Prima per i quarti di finale di Coppa Italia, poi per la 20esima giornata di Serie A. L’incontro di questa sera, però, sarà quello più importante senza dubbio, in quanto decreterà il passaggio del turno per una delle due squadre con una partita secca.

Diretta Atalanta-Lazio in chiaro su Rai Due e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

19:00 Burnley-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno

19:00 Chelsea-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

19:00 Chievo-Cittadella (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

20:45 Diretta Juventus-Spal (Coppa Italia) – Rai Uno in chiaro.

La Juventus in pochi giorni è riuscita a battere il Napoli aggiudicandosi la Supercoppa Italiana ed è tornata in corsa in campionato grazie al successo contro il Bologna. Ora è tempo di Coppa Italia: allo Stadium riceve la Spal di Pasquale Marino attualmente al quinto posto della Serie B. Si gioca per i quarti di finale: chi vince giocherà in semifinale contro l’Inter che ieri sera ha eliminato il Milan in un infuocato Derby di San Siro. I bianconeri arrivano dalla vittoria negli ottavi di finale contro il Genoa e dal 2-0 rifilato al Bologna in campionato. Gli emiliani, invece, sono l’autentica cenerentola del torneo e negli ottavi hanno eliminato, a sorpresa, il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Diretta Juventus-Spal in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre.

Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

21:15 Everton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno

21:15 Manchester United-Sheffield United (Premier League) – Diretta sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

NB > I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordati che quando ti colleghi a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che ti permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app.

I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.