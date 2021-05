Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio in TV: Napoli-Cagliari Streaming Udinese-Juventus Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Sampdoria-Roma

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Cagliari, Udinese-Juventus, Sampdoria-Roma e tutte le altre di oggi domenica 2 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Diretta Lazio-Genoa (Serie A) – Dazn e Dazn1

Arbitro: Giacomelli. Stadio Olimpico (Roma). Lazio-Genoa è il lunch match del 34° turno di Serie A. La sfida dell’Olimpico è cruciale per entrambe le squadre. I biancocelesti, dopo aver battuto per 3-0 il Milan lunedì scorso, cercano un’altra vittoria per provare ad accorciare sulle rivali per la lotta ad un posto alla prossima Champions. I rossoblu, invece, vogliono punti pesanti per chiudere quanto prima il discorso della salvezza.

Diretta Lazio Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Juventus-Florentia (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

12:30 Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:00 Rangers-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Bordeaux-Rennes (Ligue 1) – Dazn

14:00 Valladolid-Betis (Liga) – Dazn

14:30 Ajax-Emmen (Eredivisie) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Napoli-Cagliari (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Arbitro: Fabbri. Stadio Diego Armando Maradona (Napoli). Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa il Cagliari di Leonardo Semplici nella 34a giornata del campionato di Serie A, in una gara che mette in palio punti pesanti per la lotta Champions e la lotta salvezza. Allo Stadio Maradona va in scena un nuovo capitolo della rivalità fra le due formazioni, particolarmente sentita da parte rossoblù dopo l’ormai celebre spareggio perso contro il Piacenza nel 1997, quando la squadra di Mazzone retrocesse in Serie B e i tifosi partenopei sostenettero la formazione emiliana.

Diretta Napoli Cagliari sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

15:00 Sassuolo-Atalanta (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Bologna-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Newcastle-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Inter-Empoli (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Si Solocalcio

15:00 Boca-Lanus (Campionato Argentino) – Si Solocalcio

16:15 Villarreal-Getafe (Liga) – Dazn

17:05 Montpellier-St Etienne (Ligue 1) – Dazn

17:30 Manchester United-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Piacenza-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Udinese-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Chiffi. Stadio Dacia Arena (Udine). I risultati dell’ultimo turno non fanno dormire sonni tranquilli nè all’Udinese, nè alla Juventus.

I friulani non sono ancora aritmeticamente salvi, il team allenato da Pirlo deve fare i conti invece con una lotta serrata per qualificarsi in Champions League.

Diretta Udinese Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Granada-Cadice (Liga) – Dazn

19:00 Nashville-Inter Miami (Mls) – Dazn

20:15 Tottenham-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Sampdoria-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Arbitro: Sacchi. Stadio Luigi Ferraris (Genova). Sampdoria-Roma chiude il programma domenicale della 34a giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris si sfidano rispettivamente la nona e la settima del torneo. Da un lato ci sono i blucerchiati che, con Claudio Ranieri al timone, hanno dato vita ad un campionato di livello, sfociato in una situazione di classifica di assoluta tranquillità. La sconfitta di misura rimediata nell’ultima uscita contro il Sassuolo è stata, di fatto, indolore.

Diretta Sampdoria Roma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Valencia-Barcellona (Liga) – Dazn

21:00 Monaco-Lione (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

23:40 Rosario Central-Newell’s (Campionato Argentino) – Sportitalia.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.