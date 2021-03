Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Italia-Irlanda del Nord Streaming Bulgaria-Svizzera Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Svezia-Giorgia

Dove vedere le partite di calcio in tv: Italia-Irlanda del Nord, Bulgaria-Svizzera (partite valide per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio di Qatar 2022) e tutte le partite di oggi giovedì 25 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Inghilterra-Svizzera (Europeo Under 21) – Rai Sport

15:00 Juventus-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

18:00 Russia-Islanda (Europeo Under 21) – Rai Sport.

18:00 Bulgaria-Svizzera (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

20:45 Diretta Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali) – Rai Uno.

In attesa degli Europei, comincia già il cammino verso i Mondiali del 2022 in Qatar per l’Italia di Roberto Mancini. Il ct della Nazionale, che sta per rinnovare per altri due anni, ha convocato ben 38 uomini per il trittico di partite che vedrà l’Italia opposta a Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Diretta Italia-Irlanda del Nord in esclusiva tv trasmessa sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay.

20:45 Inghilterra-San Marino (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

20:45 Scozia-Austria (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

20:45 Svezia-Giorgia (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

20:45 Spagna-Grecia (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

20:45 Andorra-Albania (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

21:00 Portogallo-Croazia (Europeo Under 21) – Rai Sport.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.