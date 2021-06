Ultime Notizie » Argentina Cile » DIRETTA TV: Argentina-Cile Streaming Perú-Colombia Gratis, dove vederle Oggi. Stanotte Uruguay-Paraguay

Dove vedere le partite di calcio in tv: Argentina-Cile, Perú-Colombia e Uruguay-Paraguay di oggi venerdì 4 giugno 2021, valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Qatar 2022. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

00:00 Diretta Uruguay-Paraguay (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

Alla ripresa delle qualificazioni sudamericane (CONMEBOL), la squadra uruguaiana allenata da Tabárez (quinta in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte) riceve quella dell’imbattuto Paraguay di Berizzo (a pari punti dopo 4 partite dove ha ottenuto 1 vittoria e 3 pareggi) allo Stadio Centenario di Montevideo, in una partita che può aiutarli a tornare in lotta per le prime posizioni.

Probabili Formazioni Uruguay-Paraguay

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Brian Rodríguez, Nicolás De La Cruz, Jonathan Rodríguez; Luis Suárez.

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Santiago Arzamendia; Ángel Cardozo Lucena, Gastón Giménez, Mathías Villasanti; Óscar Romero, Ángel Romero, Miguel Almirón.

Diretta Uruguay-Paraguay su Como TV, oltre che in streaming gratis online su comotv.​com.

02:00 Diretta Argentina-Cile (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

Ricomincia il torneo delle qualificazioni sudamericane e l’Argentina (2a in classifica con 10 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio, zero sconfitte) affronterà domani il Cile (6° con 4 punti dopo 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte). La partita corrispondente alla 5a giornata di CONMEBOL – Qatar 2022 South American Qualifiers e si giocherà allo stadio “Estadio Único”, Santiago del Estero, Argentina, un nuovo impianto inaugurato il 4 marzo di quest’anno. L’arbitro designato per la partita è Jesús Valenzuela Sáez.

Probabili Formazioni Argentina-Cile

Argentina: Martínez; Foyth, M Quarta, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña o Lo Celso; Leo Messi, Lautaro, Di María o Ocampos.

Cile: Bravo; Isla, Medel, Maripán, Mena; Aránguiz, Pulgar, Galdames o Alarcón; Jiménez; Sánchez e Vargas.

Diretta Argentina-Cile su Como TV, oltre che in streaming gratis online su comotv.​com.

04:00 Diretta Perú-Colombia (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

La squadra colombiana, concentrata da martedì a Lima, nella data precedente ha subito un 6-1 contro l’Ecuador a Quito, che ha innescato la partenza del portoghese Carlos Queiroz e la sua sostituzione con Rueda, che ha guidato il Cile all’inizio della Coppa del Mondo. Il Perù di Ricardo Gareca ha urgente bisogno di aggiungere 3 punti per poter scalare posizioni (si trova in penultima posizione con un solo punto). Si gioca allo stadio “Estadio Nacional” di Lima.

Probabili formazioni Perú-Colombia

Perú: Pedro Gallese – Luis Advíncula, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco – Renato Tapia, Yoshimar Yotún (Pedro Aquino), André Carrillo, Christian Cueva – Paolo Guerrero (Gianluca Lapadula).

Colombia: David Ospina – Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo – Mateus Uribe, Wilmar Barrios – Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, Luis Díaz – Duván Zapata.

Diretta Perú-Colombia su Como TV, oltre che in streaming gratis online su comotv.​com.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

