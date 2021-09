Ultime Notizie » Campioni d'Europa » Volley, azzurre campionesse d’Europa dopo 12 anni

Favolosa impresa delle ragazze allenate da Mazzanti che nella finale di Belgrado rimontano la Serbia e conquistano il terzo titolo continentale al femminile della storia azzurra di pallavolo.

Al Stark Arena, laconquista il torneo continentale superando con il risultato finale di 3-1 (24-26 25-22 25-19 25-11) la Serbia. Le ragazze di Mazzanti soffrono nel primo set, poi piegano in crescendo le(e recenti bronzo olimpico) a casa loro. Terzo titolo italiano in Europa dopo i successi 2007 e 2009 in Lussemburgo e in Polonia.