Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV: Colombia-Argentina Streaming Paraguay-Brasile Gratis, dove vederle Oggi. Venerdì Turchia-Italia Euro 2020

Dove vedere le partite di calcio in tv: Colombia-Argentina, Paraguay-Brasile e tutte le altre di oggi martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2021, valide per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Qatar 2022. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

23:00 8 Giugno Ecuador-Perú (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

00:30 9 Giugno Venezuela-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

01:00 9 Giugno Diretta Colombia-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV

La Colombia riceve l’Argentina nelle qualificazioni sudamericane CONMEBOL alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. La partita si giocherà allo stadio Roberto Meléndez “Metropolitano” nella città di Barranquilla oggi martedì 8 giugno 2021. Dopo 5 partite giocate la Colombia di Cuadrado Zapata e Muriel è sesta con 7 punti dopo 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. L’imbattuta Argentina di Messi, Lautaro e Di Maria, ha 11 punti, dietro solo al Brasile con 15 punti a punteggio pieno.

Diretta Colombia-Argentina su Como TV, oltre che in streaming gratis online su comotv.​com.

02:30 9 Giugno Diretta Paraguay Brasile (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV.

Il Brasile, leader assoluto delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del Qatar 2022 (5 vittorie su 5 partite giocate), fa visita questo martedì al Paraguay nella sua sesta partita, in una partita che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità calcistica del continente latino, perché si prevede che alla fine del partita i giocatori di “Scratch” definiscono la loro posizione rispetto alla Copa América che dovrebbe iniziare nel loro paese domenica prossima. Questa partita si svolgerà allo stadio Defensores del Chaco di Asunción a partire dalle o1:30 italiane in diretta streaming.

Diretta Paraguay-Brasile su Como TV, oltre che in streaming gratis online su comotv.​com.

02:30 9 Giugno Cile Bolivia (Qualificazioni Mondiali 2022) – COMO TV.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.