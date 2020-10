Dove vedere le partite di calcio in tv Shakhtar-Inter, Atalanta-Ajax e tutte le altre di oggi martedì 27 ottobre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

14:00 Sampdoria-Salernitana (Coppa Italia) – Rai Sport.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Shakhtar-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Trasferta ucraina per l’Inter di Antonio Conte, che nella seconda giornata del Gruppo B di UEFA Champions League sfida lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro. Gli arancio-neri guidano il Girone con 3 punti, avendo battuto fuoricasa nel primo impegno il Real Madrid allo Stadio Di Stefano. I nerazzurri inseguono con un punto dopo il pareggio interno per 2-2 contro i tedeschi del Borussia M’Gladbach.

Diretta Shakhtar Inter con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Lokomotiv Mosca-Bayern (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Atalanta-Ajax (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa l’Ajax di Erik Ten Hag nella seconda giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. I bergamaschi hanno travolto fuoricasa per 4-0 il Midtjylland nella prima gara, portandosi in vetta al girone con 3 punti. Gli olandesi invece hanno perso di misura contro il Liverpool nel primo turno.

21:00 Borussia M’Gladbach-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Liverpool-Midtjylland (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Atletico Madrid-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Marsiglia-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Porto-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo le partite della altre due italiane impegnate nella 2a giornata della fase a gironi di Champions League: Juventus-Barcellona e Bruges-Lazio, entrambe inizieranno alle 21 e nessuna delle due sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.