Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Barcellona, Bruges-Lazio e tutte le altre di oggi mercoledì 28 ottobre 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:35 Beijing Guoan-Guangzhou Evergrande (Chinese Super League) – DAZN.

14:00 Torino-Lecce (Coppa Italia) – Rai Sport.

15:00 Bisceglie-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.

17:00 Verona-Venezia (Coppa Italia) – Rai Sport.

17:30 Juventus U23-Como (Serie C) – Eleven Sports.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Istanbul Basaksehir-PSG (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Juventus-Barcellona (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Con Bonucci in dubbio (nessuna lesione, ma resta a rischio), Pirlo potrebbe optare per la difesa a 4 con Cuadrado e Frabotta esterni bassi e Demiral e Danilo centrali. In mediana spazio a Rabiot e Bentancur con Chiesa riproposto sulla sinistra e Kulusevski a destra. Davanti Ronaldo è ancora out: spazio al tandem Morata-Dybala. Koeman ancora senza Ter Stegen: spazio all’ex Neto. In difesa Araujo al posto dello squalificato Piqué. Per la mediana Pjanic dovrebbe partire in panchina. Coutinho è ko: dietro a Messi Trincao, Pedri e Ansu Fati.

Diretta Juventus Barcellona con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi in diretta streaming gratis online su Mediaset Play.

21:00 Diretta Bruges-Lazio (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Clement potrebbe recuperare tre pedine in vista del match: Mignolet, Kossounou e Krmencik. Erano risultati positivi al Covid-19 prima della gara con lo Zenit. E’ lunghissima la lista degli indisponibili in casa Lazio: niente Bruges per Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Anche Pereira non è partito per il belgio. A centrocampo riecco Milinkovic-Savic. In attacco la coppia Caicedo-Correa.

Diretta Bruges Lazio con i canali digitali di Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Borussia Dortmund-Zenit (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Manchester United-Lipsia (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Siviglia-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Ferencvaros-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

23:15 Lanus-San Paolo (Copa Sudamericana) – DAZN.

23:15 Atletico Nacional-River Plate Montevideo (Copa Sudamericana) – DAZN.

Giovedì 29 Ottobre

00:08 New York Red Bulls-New England Revolution (Mls) – DAZN.

00:38 Philadelphia Union-Chicago Fire (Mls) – DAZN.

01:30 Velez-Penarol (Copa Sudamericana) – DAZN.

01:38 Fc Dallas-Inter Miami (Mls) – DAZN.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo le partite delle italiane della 2a giornata di UEFA Europa League: Milan-Sparta Praga alle 18:55, Real Sociedad-Napoli alle 21:00 in chiaro su TV8, e alla stessa ora anche Roma-CSKA Sofia. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.