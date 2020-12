Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta, Real Madrid-Borussia Mönchengladbach e tutte le altre di oggi mercoledì 9 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

15:00 Juventus-Lione (Champions League Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Piacenza-Novara (Serie C) – Eleven Sports:Sky Primafila

15:00 Fano-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

15:00 Avellino-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

18:00 Haugesund-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Saprsborg-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Kristiansund-Odd (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Aalesunds-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:55 Diretta Ajax-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede l’Atalanta sfidare l’Ajax alla Johan Cruijff Arena. Un punto di vantaggio (8 a 7) sui Lancieri per i nerazzurri, a cui basta un pareggio per staccare il pass agli ottavi come secondi del Gruppo D. Il Liverpool è ormai irraggiungibile in virtù dei suoi 12 punti ed è già certo di un posto in prima fascia al sorteggio in programma a Nyon alle ore 12 di lunedì 14 dicembre.

Diretta Ajax Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Midtjylland-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:00 Start-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player

21:00 Diretta Inter-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Inter si gioca l’accesso agli ottavi di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. L’Inter ha un solo risultato a disposizione contro gli ucraini e cioè la vittoria. I tre punti, però, potrebbero anche non bastare. In caso di pareggio a Valdebebas tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, infatti, gli uomini di Conte rimarrebbero fuori dalle prime due posizioni.

Diretta Inter Shakhtar con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Real Madrid-Borussia M (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Bayern-Lokomotiv (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Salisburgo-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Manchester City-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Olympiacos-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Gremio-Santos (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 Bahia-Defensa Y Justicia (Copa Sudamericana) – DAZN

Giovedì 10 Dicembre

01:30 Diretta Boca Juniors-Internacional (Copa Libertadores) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, continuano ad esporre ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.