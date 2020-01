Rally Dakar: è morto il pilota Paulo Gonçalves.

Il pilota portoghese Paulo Gonçalves, 40 anni, è morto domenica dopo aver subito un incidente durante la settima tappa del Rally Dakar, tra Riyadh e Wadi al-Dawasir (Arabia Saudita). Incosciente e in stato di arresto cardio-respiratorio, Gonçalves, considerato un veterano della manifestazione, è stato prontamente soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Layla, nella regione di Riyadh, dove è stata certificata la sua morte. Uno dei piloti che si è fermato per aiutare il motociclista ferito è stato l’australiano Toby Price (KTM), l’ultimo vincitore della Dakar e terzo nella classifica generale dell’attuale edizione della manifestazione.

Price è stato tra i piloti che stavano segnando i migliori momenti della giornata nei primi settori della tappa, ma ha scelto di fermarsi quando hanno trovato Gonçalves sulla strada.

Il portoghese Paulo Gonçalves ha partecipato per la 13esima volta al Rally Dakar, considerato il più duro del mondo, e per la prima volta lo ha fatto con il marchio motociclistico indiano Hero, dopo aver gareggiato prima con la giapponese Honda, con la quale nel 2015 è stato secondo nella Dakar, il miglior risultato della sua carriera. Inoltre, nel 2013 è stato campione del Campionato mondiale Rally Cross-Country. È la prima morte di un partecipante della Dakar in cinque anni, poiché la manifestazione non ha registrato incidenti mortali dal 2015, quando il motociclista polacco Michal Hernik è morto di disidratazione.