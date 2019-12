Dove vedere le partite di calcio in tv Pescara-Chievo, Pordenone-Cremonese, Empoli-Livorno e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:30 Sydney Fc-Melbourne City (A-League) – Sportitalia.

12:30 Diretta Pescara-Chievo (Serie B) – Dazn.

Arbitro Baroni. La sfida tra Pescara e Chievo apre il programma della 19a giornata di Serie B, ultima giornata del girone di andata. Gli abruzzesi nel turno precedente hanno avuto la meglio sul Livorno in trasferta, 0-2 il finale, salendo così a 25 punti in classifica. I veneti, invece, sono usciti sconfitti di fronte ai propri tifosi dallo scontro con la prima della classe, il Benevento, e cercano la vittoria per staccare in classifica proprio gli avversari di oggi e rientrare nella zona playoff della graduatoria.

Diretta Pescara Chievo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

13:30 Celtic-Rangers (Scottish Premier League) – Sportitalia.

15:00 Diretta Arsenal-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Arsenal e Chelsea scendono in campo oggi per la 20esima giornata di Premier League. E’ un big match tra due deluse di questa parte della stagione: i Gunners, con Arteta in panchina dopo le gestioni di Emery prima e l’interregno di Ljungberg poi, hanno vinto una sola volta negli ultimi 11 impegni di campionato, mentre i Blues sembravano poter essere protagonisti della lotta per il secondo posto prima di incappare nelle 3 sconfitte che hanno caratterizzato le ultime 4 partite giocate.

Diretta Arsenal Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cittadella-Virtus Entella (Serie B) – Dazn.

15:00 Crotone-Trapani (Serie B) – Dazn.

15:00 Juve Stabia-Cosenza (Serie B) – Dazn.

15:00 Perugia-Cosenza (Serie B) – Dazn.

15:00 Pisa-Frosinone (Serie B) – Dazn.

15:00 Diretta Pordenone-Cremonese (Serie B) – Dazn.

Arbitro Serra. Scendono in campo quest’oggi Pordenone e Cremonese per la 19esima giornata di Serie B. I friulani, dopo 3 vittorie consecutive, hanno segnato il passo nel match giocato a Santo Stefano sul campo della Salernitana dal quale sono usciti sconfitti per 4-0, risultato che non ha tuttavia impedito loro di mantenere il secondo posto solitario in graduatoria. Pareggio casalingo con la Juve Stabia invece per la Cremonese, che in trasferta cerca un successo che manca dalla prima giornata di campionato.

15:00 Pisa-Salernitana (Serie B) – Dazn.

17:30 Liverpool-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Uno.

18:00 Benevento-Ascoli (Serie B) – Dazn.

19:00 Manchester City-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:00 Diretta Empoli-Livorno (Serie B) – Dazn.

Arbitro Sozza. Il derby toscano tra Empoli e Livorno chiude il programma della 19esima giornata di Serie B. I padroni di casa, fermi nella parte bassa della classifica a quota 22, hanno ancora il dente avvelenato per il gol fantasma di Cosenza, che ha impedito ai ragazzi di Roberto Muzzi di raggiungere gli avversari sul pareggio; situazione drammatica per gli ospiti, superati in casa dal Pescara il giorno di Santo Stefano e mestamente ultimi in graduatoria con soli 11 punti all’attivo.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere la prossima settimana, ricordando che la Serie A è in vacanza, ci sono Arsenal-Manchester United (Premier League) di mercoledì 1° gennaio, e Espanyol-Barcellona (Liga Spagnola) di sabato 4 gennaio. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.