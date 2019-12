Olanda cambia nome in Paesi Bassi, per sempre.

Il governo olandese ha deciso di smettere di definirsi “Olanda” come parte del tentativo di aggiornare la sua immagine globale. A partire da Eurovision di maggio 2020, il paese sarà chiamato Paesi Bassi.

La campagna, che mira a promuovere il turismo in tutto il paese, inizierà prima della fine del 2019 e sarà ampiamente utilizzata nel maggio 2020, quando la città di Rotterdam ospiterà il popolare concorso Eurovision Song Contest. Secondo i dati del Ministero del Turismo locale, si prevede che entro il 2030, 42 milioni di turisti visiteranno i Paesi Bassi ogni anno, con un aumento di 18 milioni registrato nel 2018.

Il colore nazionale dei Paesi Bassi rimane l’arancione.

Nonostante il cambio di marca, l’arancione dovrebbe rimanere il colore nazionale (sebbene la bandiera dei Paesi Bassi sia rossa, bianca e blu).

“Il colore arancione è legato alla famiglia reale olandese e rappresenta l’identità nazionale dei Paesi Bassi. Ecco perché i fan olandesi indossano l’arancione.

Perché l’Olanda cambia il proprio nome in Paesi Bassi?

Durante alcuni eventi sportivi, l’intero paese diventa arancione e le persone vengono infettate da ciò che ci piace chiamare febbre d’arancia“, afferma il governo locale sul suo sito ufficiale.

A rigor di termini, Olanda è il nome di solo una parte dei Paesi Bassi. Nel periodo dell’età d’oro olandese, l’età di pittori come Rembrandt e Vermeer, l’Olanda era una delle sette province che comprendevano le “Province unite dei Paesi Bassi”, nota anche come Repubblica olandese. Tuttavia, era di gran lunga la più ricca, popolosa e politicamente potente delle province, con il più importante centro commerciale, Amsterdam, e il quartier generale del governo, L’Aia. Di conseguenza, ha dominato completamente il paese. Anche allora, alcuni stranieri colloquialmente chiamarono il paese “Olanda”, così come si riferivano al Belgio come “Fiandre”, da una delle loro province.