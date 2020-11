Dove vedere le partite di calcio in tv Rijeka-Napoli, Roma-Cluj, Milan-Lilla e tutte le altre di oggi giovedì 5 novembre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Roma-Cluj (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Roma e Cluj sono le due battistrada del gruppo A di Europa League: entrambe hanno vinto alla prima giornata e pareggiato alla seconda. In questo modo hanno entrambe 4 punti in classifica, con la possibilità concreta di scappare verso la fase a eliminazione diretta in caso di vittoria.

Diretta Roma Cluj su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Diretta Rijeka-Napoli (Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Sarà il primo confronto fra le due squadre in Europa League e nella storia delle due società. Tuttavia, quando prima del secondo dopoguerra Fiume e l’Istria facevano parte del Regno d’Italia, Napoli e Fiumana si affrontarono due volte in quella che si chiamava ai tempi Divisione Nazionale e corrispondeva all’attuale Serie A, seppur divisa in gironi.

Diretta Rijeka Napoli su Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Ludogorets-Tottenham (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Benfica-Rangers (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Milan-Lilla (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). In chiaro su TV8.

Il Milan sfida il Lille a San Siro nel Gruppo H di Europa League. Sarà una sfida tra imbattute: come il Milan, anche il Lille di Galtier non ha mai perso una partita in stagione ed è soltanto a due punti di distanza dal PSG capolista in Ligue 1.

Diretta Milan Lilla su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Arsenal-Molde (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Celtic-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Leicester-Braga (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

