Dove vedere le partite di calcio in tv Lilla-Milan, Napoli-Rijeka, Cluj-Roma e tutte le altre di oggi giovedì 26 novembre 2020. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni con orario d’inizio per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

14:00 Torino-Entella (Coppa Italia) – Rai Sport

17:00 Sampdoria-Genoa (Coppa Italia) – Rai Due

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Lilla-Milan (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La formazione francese allenata da Galtier è prima nel girone H di Europa League con sette punti conquistati, uno in più dei rossoneri di Pioli. Nella gara d’andata giocata a San Siro il Milan ha subito la prima sconfitta stagionale (devastante tripletta di Yazici), dopo una lunga serie di risultati positivi. I rossoneri si presentano a questo appuntamento dopo la convincente e importante vittoria contro il Napoli in Serie A, che ha consolidato la loro leadership nella classifica del campionato italiano.

Diretta Lilla Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:55 Molde-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Sparta Praga-Celtic (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Braga-Leicester (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Cluj-Roma (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

La sfida d’andata tra le due squadre ha visto i giallorossi dominare ed imporsi grazie alle reti di Mkhitaryan, Ibanez, Borja Mayoral (doppietta per lui) e Pedro. Quella di questa sera è la sesta sfida ufficiale in campo europeo tra Roma e Cluj ed il bilancio sorride ai giallorossi in virtù delle tre vittorie totalizzate a fronte di un pareggio ed una sconfitta.

Diretta Cluj Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi anche in streaming gratis online sul relativo sito web.

21:00 Diretta Napoli-Rijeka (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Il Napoli, con la città in lutto per la morte di Maradona, torna a concentrarsi sull’Europa League in occasione della quarta giornata della fase a gironi: sulla strada di Mertens e compagni ci sarà il Rijeka.

La classifica del Gruppo F: 6 punti a testa per Napoli, AZ Alkmaar e Real Sociedad, mentre il Rijeka è il fanalino di coda ancora fermo a quota zero.

Diretta Napoli Rijeka su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Tottenham-Ludogorets (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Rangers-Benfica (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Venerdì 27 novembre 01:30 Guarani-Gremio e Defensa y Justicia-Vasco da Gama(Copa Libertadores) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming Live legalmente e senza Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Live Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere in diretta.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni evidenziamo Chievo-Lecce (Serie B) in programma domani sera alle 21, mentre per quanto riguarda gli anticipi del sabato della Serie A si giocheranno alle 15:00 Sassuolo-Inter, alle 18:00 Benevento-Juventus e alle 20:45 Atalanta-Verona. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.