Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-AZ, Celtic-Milan, Young Boys-Roma e tutte le altre di oggi giovedì 22 ottobre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Napoli-AZ (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Napoli di Gennaro Gattuso debutta in Europa League sfidando in casa per il Gruppo F l’AZ Alkmaar, guidato in panchina da Arne Slot. I partenopei sono reduci da un’ampia vittoria in campionato contro l’Atalanta, e occupano il 4° posto in classifica con 8 punti (uno di penalizzazione per non aver disputato la gara contro la Juventus). Gli olandesi invece non sono partiti bene in Eredivisie, dove si trovano in 10ª posizione, avendo raccolto appena 4 punti nelle prime 4 gare.

Diretta Napoli AZ su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Diretta Young Boys-Roma (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La Roma di Paulo Fonseca fa il suo esordio nel Gruppo A di Europa League sfidando in trasferta a Berna lo Young Boys. I giallorossi sono reduci da una vittoria per 5-2 in campionato contro il Benevento. Gli svizzeri nell’ultimo turno della Super League elvetica hanno pareggiato 0-0 in casa del Servette.

Diretta Young Boys Roma su Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

18:55 Rapid Vienna-Arsenal (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Bayer Leverkusen-Nizza (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Celtic-Milan (Europa League) – TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Milan di Stefano Pioli debutta in Europa League affrontando in Scozia il Celtic di Neil Lennon per la prima giornata del Gruppo H. I rossoneri vengono dalla brillante vittoria per 2-1 contro l’Inter nel Derby della Madonnina, e guidano a punteggio pieno la classifica della Serie a dopo 4 giornate.

I biancoverdi, invece, hanno rimediato sabato scorso una brutta sconfitta nell’Old Firm contro i Rangers e si trovano al 2° posto in graduatoria nella Scottish Premiership dietro agli storici rivali.

Diretta Celtic Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su TV8.

21:00 Tottenham-Lask (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Leicester-Zorya (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Sparta Praga-Lilla (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Venerdì 23 Ottobre

02:30 Boca Juniors-Caracas (Copa Libertadores) – Dazn.

02:30 Universidad Catolica-Internacional (Copa Libertadores) – Dazn.

02:30 Gremio-America Cali (Copa Libertadores) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legale e non con Rojadirecta.



Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta domani.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo alle 20:45 Sassuolo-Torino (Serie A) e alle 21:00 21.00 Empoli-Pisa (Serie B). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.