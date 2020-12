Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Celtic, AZ-Napoli, Roma-Young Boys e tutte le altre di oggi giovedì 3 dicembre 2020. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv, con orario d’inizio e canale tv.

15:00 Pro Sesto-Como (Serie C) – Eleven Sports

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Milan-Celtic Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Lask-Tottenham (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Lille-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Zorya-Leicester (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta AZ-Napoli Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

21:00 Diretta Roma-Young Boys Streaming (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Arsenal-Rapid Vienna (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Real Sociedad-Rijeka (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

Venerdì 4 Dicembre

01:30 Internacional-Boca Juniors (Copa Libertadores) – DAZN

01:30 Gremio-Guaranì (Copa Libertadores) – DAZN

01:30 Vasco Da Gama-Defensa Y Justicia (Copa Sudamericana) – DAZN.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta tv.

Tra le partite da vedere nei prossimi giorni ricordiamo i tre anticipi di Serie A di sabato: 15:00 Spezia-Lazio, 18:00 Juventus-Torino (Derby della Mole) e 20:45 Inter-Bologna. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.