Dove vedere Italia Estonia streaming e diretta tv – Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 11 novembre 2020 si gioca Italia Estonia in diretta streaming su Rai Uno in chiaro. Test amichevole (la prima tra queste due formazioni) per l’Italia di Mancini, che per l’occasione sarà sostituito in panchina da Evani a causa della positività al Covid-19. L’allenatore azzurro ha convocato ben 41 giocatori per i tre impegni della squadra, che prima affronterà l’Estonia e poi dovrà tornare in campo in Nations League contro Polonia e Bosnia.

Dove vedere Italia Estonia streaming gratis e diretta tv.

La diretta tv di Italia Estonia questa sera alle 20:45 di oggi mercoledì 11 novembre 2020 sull’erba dell’ Artemio Franchi di Firenze, viene trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis per tutti su RaiPlay (link www.

raiplay.it).

Ecco le probabili formazioni di Italia Estonia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Calabria, Bonucci, Emerson; Soriano, Jorginho, Tonali; Orsolini, Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Alberigo Evani (Roberto Mancini non ci sarà causa Covid).

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. Allenatore: Karel Voolaid.

Sono 6 i precedenti tra le due squadre con l’Italia capace di fare bottino pieno grazie a 6 vittorie. L’ultimo incontro è datato giugno 2011, con gli azzurri dell’allora CT Prandelli capaci di vincere per 3-0 con i gol di Giuseppe Rossi, Cassano e Pazzini. In campo anche Buffon, Chiellini e Andrea Pirlo. Di seguito il video highlights di quella partita: