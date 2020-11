LIVE STREAMING FORMULA 1 – Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula 1 2020 grazie alla vittoria nel Gran Premio di Turchia: titolo conquistato con tre gare di anticipo. Il 35enne pilota inglese della Mercedes ha così eguagliato il primato di 7 titoli iridati di Michael Schumacher, già superato per gran premi vinti (94) e pole position (97).

Secondo posto in Turchia per Perez, terzo posto perche torna così sul podio dopo l’ultimo podio nel GP del Messico della scorsa stagione. Quarto. Quinto il futuro ferrarista Sainz su McLaren. Deludente Bottas che chiude 14°.

Partenza in condizioni difficili per la pioggia. Stroll,in pole, vola subito in testa. Al 37° giro passa a condurre Hamilton che vince in perfetta solitudine. Per Hamilton si è trattata della 94a vittoria in carriera, la 10a quest’anno, 2a nel GP di Turchia, 4a consecutiva.