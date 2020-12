Il portale Debrief ha fatto trapelare i dettagli di due rapporti sulle indagini su oggetti volanti non identificati (UFO) che i funzionari del Working Group on Unidentified Aerial Phenomena degli Stati Uniti hanno presentato negli ultimi due anni. Il portale ha ottenuto informazioni sulla sua esistenza e contenuto da numerose fonti militari e di intelligence.

Oltre alle porzioni di contenuto dei documenti, il sito web ha anche divulgato uno scambio di e-mail avvenuto il 16 ottobre 2019 tra l’ex vice capo delle operazioni navali, l’ammiraglio Robert Burke, e il vice capo di stato maggiore della Forza Aerea Stephen Wilson, in cui viene menzionato un “fenomeno aereo non identificato“.

“Le consiglio di prendere il rapporto che ho appena ricevuto dal nostro direttore dell’intelligence navale, il vice ammiraglio Matt Kohler, sul fenomeno aereo non identificato”, scrisse Burke a Wilson. Ha aggiunto che “il SECNAV riceverà lo stesso rapporto” il giorno successivo, riferendosi probabilmente all’allora Segretario della Marina, Richard Spencer.

UFO in volo: oggetto a forma di cubo

Uno dei rapporti divulgati è stato preparato nel 2018 e contiene la descrizione di un’immagine che presumibilmente mostra “un fenomeno aereo non identificato”. Secondo le fonti, la fotografia è stata scattata da un pilota di caccia F / A-18 Hornet nel 2018, che ha usato la fotocamera del suo cellulare per catturare un “oggetto a forma di cubo” d’argento non identificato quando è stato avvistato che “galleggiava” sull’oceano.

Tre funzionari hanno affermato che l’oggetto volante si trovava a un’altitudine compresa tra 9,1 e 10,6 chilometri e ad una distanza di 300 metri dall’aereo.

“Per decenni nella [comunità dell’intelligence statunitense] non ho mai visto niente di simile”, ha detto un funzionario dell’intelligence. Altre fonti hanno indicato che è stato anche creato un “elenco” di possibili spiegazioni per l’origine dell’oggetto, mentre non è stata esclusa neanche una tecnologia “aliena” o “non umana”.

Un giorno dopo la prima pubblicazione, il portale ha rilasciato una foto e i funzionari hanno affermato che sembra essere l’immagine che faceva parte del rapporto.

L’oggetto nella foto ha più la forma di una campana rovesciata. The Debrief (link alla fonte) ha indicato che assomiglia a una sonda GPS lanciata per studiare le caratteristiche dell’atmosfera, ma il ricevitore GPS non è stato trovato… È anche tra le possibili versioni che si trattasse di un pallone, ma i due ufficiali della difesa hanno affermato che l’oggetto era immobile e non sembrava essere influenzato dalle correnti d’aria.

Interrogata dal portale sull’immagine, la portavoce del Pentagono Susan Gough ha detto giovedì che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non discute pubblicamente i dettagli dei suoi rapporti per “mantenere la sicurezza delle operazioni ed evitare di rivelare le informazioni che può essere utile ai potenziali avversari”.

Un aereo triangolare, apparso dall’acqua

Allo stesso modo, fonti hanno confermato l’esistenza di un secondo rapporto che è stato completato nell’estate di quest’anno e che ha presentato una nuova immagine “estremamente chiara” di un aereo triangolare, che è stata presa nel 2019, anche questa volta dalla cabina di pilotaggio di un caccia F / A-18 quando era vicino alla costa orientale americana. Secondo la descrizione, l’oggetto aveva bordi arrotondati e sorgenti luminose sferiche ad ogni angolo. Due funzionari hanno detto che la foto è stata scattata dopo che l’UFO è apparso dall’oceano e ha iniziato a salire con un angolo di 90 gradi.

Per quanto riguarda il contenuto del rapporto, le fonti affermano che si è concentrato sull’indagine su “fenomeni sommersi non identificati” in grado di operare sott’acqua e nell’aria.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato il 14 agosto la creazione di una task force per lo studio di oggetti volanti non identificati (UFO). La sua missione, ha detto, sarà “rilevare, analizzare e catalogare” gli UFO che “potrebbero rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”: