Dove vedere le partite di calcio in tv Real Sociedad-Napoli, Milan-Sparta Praga, Roma-Cska Sofia e tutte le altre di oggi giovedì 29 ottobre 2020, con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

12:35 Jiangsu Suning-Shanghai Sipg (Chinese Super League) – DAZN.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Milan-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Milan sfida lo Sparta Praga nella 2a giornata del Gruppo H di Europa League. Ancora out i positivi al Covid (Gabbia, Gigio Donnarumma e Hauge), Pioli dà spazio al turnover lasciando a riposo i tre titolari che di solito giocano dietro a Ibrahimovic.

Diretta Milan Sparta Praga su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Antwerp-Tottenham (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

18:55 Lilla-Celtic (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Aek-Leicester (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Real Sociedad-Napoli (Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Napoli fa visita alla Real Sociedad nella 2a giornata del Gruppo F di Europa League. Bakayoko ancora acciaccato parte dalla panchina, spazio a Lobotka. Politano prende il posto di Lozano dal primo minuto. Recuperati Elmas e Zilelinski.

Diretta Real Sociedad Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Diretta Roma-Cska Sofia (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

La Roma sfida il CSKA Sofia nella 2a giornata del Gruppo A di Europa League. Fonseca si affida al turnover. Recuperato Smalling, Santon è un forfait dell’ultima ora per un fastidio al flessore.

Diretta Roma Cska Sofia su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Arsenal-Dundalk (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Slavia Praga-Bayer Leverkusen (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

