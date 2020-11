L’infezione che ha causato la massiccia morte di polli pochi giorni fa in una fattoria nella prefettura di Kagawa, nel Giappone occidentale, corrisponde all’influenza aviaria. Lo ha confermato giovedì un comunicato del ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Paese asiatico.

Le autorità promettono di prendere contromisure per prevenire la diffusione della malattia al di fuori dell’allevamento polli. In particolare, il capo del ministero, Kotaro Nogami, ha indicato in una conferenza stampa che gli uccelli colpiti saranno sottoposti a eutanasia.

In una riunione del gabinetto giapponese, il primo ministro Yoshihide Suga ha esortato vari ministri ad agire e condividere rapidamente le informazioni e gli allevatori di pollame a essere vigili.

“Il governo lavorerà all’unisono e adotterà misure su larga scala per prevenire la diffusione dell’infezione”, ha detto durante l’incontro il segretario capo del governo Katsunobu Kato, secondo Kyodo News.

Ad agosto, l’influenza aviaria è stata confermata in due allevamenti australiani situati a circa 100 chilometri da Melbourne.

Dopo che tutti i volatili sono stati abbattuti e la quarantena imposta agli allevamenti infetti, le autorità hanno dichiarato di aver eliminato il rischio di diffusione dell’infezione.

L’influenza aviaria, nota anche come H7N7, si trasmette da uccello a uccello e colpisce principalmente polli, anatre, oche, tacchini, porcellini d’India, quaglie, fagiani, struzzi e uccelli selvatici. Può anche essere trasmesso da animale a persona, ma non da persona a persona.

I casi di infezione umana sono rari e generalmente sono il risultato di uno stretto contatto con uccelli malati, ma chiunque abbia avuto contatti con uccelli su una proprietà colpita e inizi a manifestare sintomi, si consiglia di chiamare il proprio medico o le autorità competenti. I sintomi iniziano come la comune influenza e possono portare a tosse, febbre, mal di gola, dolori muscolari, mal di testa e mancanza di respiro.