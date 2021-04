Ultime Notizie » Ajax Roma » Calcio TV: Ajax-Roma Streaming Granada-Manchester United Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Europa League

Dove vedere calcio in tv: Ajax-Roma, Granada-Manchester United e tutte le altre di oggi giovedì 8 aprile 2021. Di seguito tutte le informazioni (orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Ajax-Roma (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), TV8.

Partita di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. I due precedenti tra Ajax e Roma sono avvenuti durante la seconda fase a gironi della UEFA Champions League 2002-03: l’Ajax ha vinto 2-1 in casa prima di pareggiare 1-1 in trasferta. L’Ajax non vince da 10 partite casalinghe contro rivali italiane in competizioni europee da quando ha sconfitto la Roma nel dicembre 2002 (6p 4s).

Diretta Ajax Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming gratis sul relativo sito internet.

21:00 Granada-Manchester United (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Arsenal-Slavia Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Dinamo Zagabria-Villarreal (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

