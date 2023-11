Ultime Notizie » Abu Dhabi » GP Abu Dhabi 2023 Formula 1 Streaming Gratis, dove Partenza Gara Diretta TV: Ferrari in prima fila

Dove vedere GP Abu Dhabi Formula 1 Streaming – Max Verstappen partirà in pole position ad Abu Dhabi, ultimo gran premio della stagione, da lui vinta, di Formula 1 2023. In prima fila con lui la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila Piastri e Russell. La Ferrari di Carlos Sainz è stata eliminata in Q1 e partirà in sedicesima posizione.

La partenza gara del GP di Abu Dhabi Formula 1 2023 si terrà domenica 26 novembre 2023 alle ore 14 italiane sarà trasmessa in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213), live streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, a pagamento per tutti su NOW.