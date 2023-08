Ultime Notizie » Calcio in TV » Diretta Calcio: Oggi Napoli-Girona Streaming, Milan-Barcellona Gratis, dove vedere partite in TV. Domani Juventus-Real Madrid

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi mercoledì 2 agosto 2023. Si giocano Milan-Barcellona, Liverpool-Bayern, Napoli-Girona: continuano le partite amichevoli di preparazione alla nuova stagione calcistica. Grande attesa anche per Sudafrica-Italia (Mondiali Femminili). Nelle prime ore del 3 agosto, poi, c’è anche Juventus-Real Madrid. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

00:00 Argentinos Juniors-Fluminense (Copa Libertadores) – Mola

00:00 Libertad-Fortaleza (Copa Sudamericana) – Mola

02:00 Bolivar-Athletico Paranaense (Copa Libertadores) – Mola

02:00 River Plate-Internacional (Copa Libertadores) – Mola

02:00 Emelec-Defensa Y Justicia (Copa Sudamericana) – Mola

02:30 Corinthians-Newell’s Old Boys (Copa Sudamericana) – Mola

05:00 Diretta Milan-Barcellona Streaming (Amichevole) – Dazn, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio

Il Milan si prepara per l’ultima partita amichevole negli Stati Uniti, dove affronterà il Barcellona a Las Vegas. Il tecnico sta consolidando la sua formazione titolare per il campionato, prendendo decisioni simili a quelle prese nelle partite precedenti.

09:00 Diretta Sudafrica-Italia Streaming (Mondiali Femminili) – Rai 1

L’Italia femminile di calcio cerca la qualificazione agli ottavi di finale del Campionato del Mondo, dopo la sconfitta contro la Svezia. Il prossimo avversario è il Sudafrica, che finora ha ottenuto solo un punto. L’Italia si qualificherà se vince o pareggia, ma dovrà sperare che l’Argentina non riesca a sconfiggere la Svezia.

13:30 Diretta Liverpool-Bayern Streaming (Amichevole) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214)

Il Liverpool di Jurgen Klopp si prepara ad affrontare il Bayern Monaco e Thomas Tuchel al National Stadium, in un importante test prima dei loro imminenti impegni ufficiali.

18:30 Diretta Napoli-Girona Streaming (Amichevole) – Sky Ppv (Canale 251)

I Reds si dovranno confrontare con il Chelsea nella Premier League, mentre il Bayern si prepara a giocare la Supercoppa contro il Lipsia.

Dopo aver vinto contro l’Hataysor, il Napoli si prepara a sfidare il Girona. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Il Napoli ha vinto facilmente contro l’Hataysport e ora affronta il Girona. Dopo le amichevoli estive, il Napoli inizierà la stagione contro il Frosinone il prossimo 19 agosto.

20:30 Parma-Sassuolo (Amichevole) – Sky Sport Calcio

20:45 Farense-Roma (Amichevole) – Sky Sport Summer

Le partite di Giovedì 3 Agosto 2023

00:00 Botafogo-Guaraní (Copa Sudamericana) – Mola

00:00 Estudiantes-Goias (Copa Sudamericana) – Mola

01:30 Diretta Juventus-Real Madrid Streaming (Amichevole) – Dazn, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio

La Juventus si prepara per un altro importante scontro contro il Real Madrid nell’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour che oggi si gioca presso il Camping World Stadium di Orlando. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate è stato un anno fa, con una vittoria del Real Madrid per 2-0.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

