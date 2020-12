Dove vedere Cagliari Inter streaming e diretta tv. Cagliari-Inter, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari oggi domenica 13 dicembre con fischio d’inizio alle ore 12:30. I nerazzurri di Conte, dopo l’eliminazione in Champions League, si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 10 giornate con 21 punti, mentre i sardi di Di Francesco sono dodicesimi a quota 12 punti. Scopriamo dove vedere Cagliari Inter streaming e diretta tv.

Le probabili formazioni di Cagliari Inter.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin, Nandez.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal.

Dove vedere Cagliari Inter Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Cagliari Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Come vedere Cagliari Inter Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Cagliari Inter online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.