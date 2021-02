Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Napoli-Granada Streaming Roma-Braga Gratis, dove vedere le partite Oggi. Stasera Milan-Stella Rossa

Dove vedere calcio in tv: Napoli-Granada, Roma-Braga, Milan-Stella Rossa e tutte le altre di oggi giovedì 25 febbraio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline gratis? Di seguito tutte le informazioni (con orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite di oggi in diretta tv e live streaming.

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Arsenal-Benfica (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:55 Diretta Napoli-Granada (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 254 Satellite, Canale 485 Digitale Terrestre)

Al Maradona di Napoli arriva il Granada per il ritorno dei sedicesimi di Europa League con gli spagnoli forti del 2-0 ottenuto all’andata. Il Napoli, per passare il turno ed eliminare il Granada, avrà bisogno di una “remuntada”: vincere 3-0 o comunque battere gli andalusi con tre goal di scarto. Il 2-0 al 90′, manderebbe le due formazioni ai tempi supplementari.

Diretta Napoli Granada su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 254 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Ajax-Lilla (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:55 Rangers-Antwerp (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Milan-Stella Rossa (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), TV8 in chiaro

Dopo il pareggio nella sfida d’andata (risultato 2-2), Milan e Stella Rossa si ritrovano faccia a faccia a distanza di 7 giorni, per giocarsi il ritorno dei 16esimi di finale di UEFA Europa League. Per qualificarsi agli ottavi il Milan deve vincere la Stella Rossa con qualsiasi risultato, ma anche pareggiando 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ovviamente ai supplementari.

Diretta Milan Stella Rossa su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Roma-Braga (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

Dopo la vittoria per 2-0 nella sfida d’andata, la Roma ospita lo Sporting Braga nel ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. All’Estádio Municipal decisivi i goal di Edin Dzeko e di Borja Mayoral. Roma che si trova in una situazione vantaggiosa per il passaggio del turno: Fonseca potrà gestire la rosa con un ampio turnover, visto che in Serie A incombe l’importante partita contro il Milan.

Diretta Roma Braga su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Manchester United-Real Sociedad (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Leicester-Sparta Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni

Vedere le partite di calcio in diretta streaming online sicuro



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.