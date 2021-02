Ultime Notizie » Come vedere Napoli Granada Streaming » NAPOLI GRANADA Streaming TV, dove vederla Gratis

Napoli Granada Streaming Gratis Diretta TV. La sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League Napoli Granada si giocherà questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, allo Stadio Maradona dove i ragazzi di Gattuso cercheranno di ribaltare il 2-0 dell’andata. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:55 italiane.

Per il club napoletano vale solo una vittoria da tre gol o un 2-0 per mandare la partita ai tempi supplementari. Un gol degli spagnoli costringe la squadra di Gennaro Gattuso a segnarne quattro, e va notato che il Granada rimane imbattuto fuori casa nella sua prima Europa League: quattro vittorie e un pareggio per gli spagnoli fuori casa. Andiamo a scoprire dove vedere Napoli Granada streaming e diretta tv.

Napoli Granada Diretta: Canale TV e dove vederla



Napoli Granada in diretta tv a partire dalle ore 21:00 ITA di oggi giovedì 18 febbraio 2021 2020 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 254 del satellite, canale 485 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Napoli Granada Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Napoli Granada streaming gratis video online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV. La partita non viene trasmessa in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) come invece successo nella partita di andata.

Alternative per vedere Napoli Granada Streaming Gratis



Le alternative per vedere il match Napoli Granada online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.

Napoli Granada probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas. Allenatore Gattuso.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina. Allenatore Martínez Penas.

Il Napoli non ha vinto nelle ultime cinque partite casalinghe contro le rivali spagnole (4p 1s). L’unico precedente tra queste squadre è stata la vittoria per 2-0 del Granada all’andata. Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe negli ottavi di finale di Europa League (3p 2s), perdendo l’ultima contro l’Arsenal nel 2018-19 nei quarti di finale.

In quella che è la loro prima stagione in competizioni europee, il Granada è imbattuto fuori casa (4v 1p – comprese le qualificazioni). Il Napoli ha generato 142 sequenze di giocate di oltre 10 passaggi in UEFA Europa League in questa stagione: più di qualsiasi altra squadra.